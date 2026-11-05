Agra News: महिला मंडल ने मनाया दीपोत्सव, दीयों से जगमगाई रंगोली

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बाह। माथुर वैश्य महिला मंडल बाह ने बृहस्पतिवार को दीपोत्सव मनाया। रंगोली सजाई, गणेश-लक्ष्मी का पूजन किया। जलते हुए दीयों से रंगोली जगमगाई। महिला मंडल की अध्यक्ष कामना गुप्ता ने धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज पर हर घर में खुशहाली की कामना की। दीपावली पर हरित पटाखे ही फोड़ने की शपथ दिलाई। रंगोली सजाने पर बेटियों वैष्णवी, मिष्ठी, काव्या, जान्हवी, गौरी, आराध्या, सान्वी, सपना, चंचल, प्रतिभा, रीता आदि को सम्मानित किया। महिला मंडल अध्यक्ष ने बताया निर्धन परिवार की दो बेटियों की शादी के दहेज के लिए सामान भी जुटाया। इस दौरान अनीता, प्रीती, नीरू, कविता, अंजनी, श्वेता, शकुंतला, राधा, रश्मी, बबीता, सीता, रेखा, निशा, सुधा, साधना, रीता आदि रहे।