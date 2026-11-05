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Agra News: महर्षि वाल्मीकि शोभायात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत

Thu, 05 Nov 2026 11:17 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:17 PM IST
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Maharishi Valmiki procession welcomed by showering flowers
फोटो 1 खेरागढ़ बाल्मीकि जयंती शोभायात्रा के दौरान महर्षि बाल्मीकि की रोशनी से जगमगाती झांकी
खेरागढ़। कस्बे में बृहस्पतिवार को वाल्मीकि समाज की ओर से महर्षि वाल्मीकि की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का शुभारंभ देवी मंदिर से हुआ। बैंड बाजों और धार्मिक जयकारों के बीच शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। नगर में जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। शोभायात्रा नगर भ्रमण के बाद पुनः देवी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान अनिल नरवार, हाकिम नरवार, महेश, राजेंद्र नरवार, शक्ति नरवार आदि शामिल रहे।
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