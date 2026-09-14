Agra News: लखनऊ की 5-1 से धमाकेदार जीत, आजमगढ़ ने भी मारी बाजी

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खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश फुटबाॅल संघ की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 18 मंडलों के साथ स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और सैफई सहित कुल 20 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। पहले सेमीफाइनल में आजमगढ़ मंडल ने वाराणसी मंडल को 3-1 से पराजित कर फाइनल का टिकट कटाया। आजमगढ़ की ओर से अंकुश ने दो गोल किए जबकि रितिक ने एक गोल। वाराणसी की ओर से दक्ष नेगी ने एक गोल किया।दूसरे सेमीफाइनल में स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ ने मुकाबले की शुरुआत से ही दबदबा कायम रखा और स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई को 5-1 से करारी शिकस्त दी। लखनऊ के सत्यम ने तीन गोल से हैट्रिक पूरी की। अमन कुमार और कुश ने एक-एक गोल किया। सैफई की ओर से कैफ ने एक गोल किया।सोमवार को मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश फुटबाॅल संघ की ओर से कानपुर के अजीत सिंह को पर्यवेक्षक नामित किया गया है। निर्णायकों के पैनल में नवनीत गौतम, मनोज तिवारी, कौशल किशोर, देबूजीत सिंह यादव रहे। प्रतियोगिता का संचालन आगरा मंडल फुटबाल संघ के अध्यक्ष बिल्लू चौहान की देखरेख में हुआ।