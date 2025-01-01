Agra News: रथ तो चले प्रभु वीर का, संकट कटे हर जीव का

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सदर बाजार, सुनरट्टी, तकिया शहर, स्टेट हाईवे से होकर गुजरी रथयात्रा की जगह-जगह पर पुष्प वर्षा के बीच आरती उतारी गई। समापन पर एक-दूसरे से मन, वचन और काया से हुई भूलों के लिए क्षमा मांगी। इससे पहले श्रीजी का अभिषेक, पूजन एवं जलधारा विधान हुआ। इसमें आचार्य रोहित शास्त्री ने कहा कि क्षमा वीरों का आभूषण है। क्रोध और अहंकार का त्याग कर नम्रता अपनानी चाहिए। इसके बाद सभी ने एक-दूसरे के गले मिल कर क्षमा प्रार्थना की। इस दौरान अखिल जैन, महेश चंद्र रपरिया, विनोद जैन, मनोज कुमार जैन, हर्षित जैन, मनीष जैन, अमित जैन, नवीन जैन, निक्कू जैन, दिनेश जैन, रौनक जैन, रचना जैन, सोनाली जैन, अंजू जैन, ऊषा जैन और मंजू जैन आदि रहीं।

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बाह। क्षमावाणी पर्व के समापन पर बाह में सोमवार को श्रीजी की रथयात्रा का आयोजन किया गया। पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर से निकाली गई रथयात्रा में रथ तो चले प्रभु वीर का, संकट कटे हर जीव... गीतों पर श्रद्धालु झूम उठे।