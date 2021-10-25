Agra News: बंद मकान के ताले तोड़कर लाखों के आभूषण और नकदी चोरी

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फतेहाबाद। कस्बे के शमसाबाद मार्ग पर जनता इंटर कॉलेज के सामने रविवार रात चोरों ने बंद मकान को निशाना बना लिया। चोर ताले तोड़कर 20 हजार रुपये की नकदी और सोने-चांदी के लाखों रुपये के आभूषण चोरी कर ले गए। सोमवार सुबह घटना की जानकारी होने पर पीड़ित परिवार में खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।निबोहरा थाना क्षेत्र के भोगपुरा निवासी बोलेराम का मकान फतेहाबाद कस्बे में शमसाबाद मार्ग पर जनता इंटर कॉलेज के सामने है। रविवार शाम परिवार गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने चला गया था। सोमवार सुबह करीब आठ बजे भोगपुरा घेर निवासी किराएदार जगदीश मकान पर पहुंचे तो आगे के शटर के ताले टूटे मिले। अंदर जाकर देखने पर दवाइयों के दो कार्टन और एक बैटरी गायब मिली। उन्होंने फोन कर मकान मालिक को घटना की जानकारी दी। बोलेराम मकान पर पहुंचे तो पीछे के दरवाजे के ताले भी टूटे मिले। उन्होंने बताया कि चोर पीछे के दरवाजे से मकान में घुसे और कमरे व अलमारी के ताले तोड़ दिए। अलमारी में रखे 20 हजार रुपये, सोने की चेन, मंगलसूत्र, चांदी की पायल, दो कमरबंद, सोने के बृजबाला, बेसर, तिलक और तीन अंगूठियां समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित ने थाना फतेहाबाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है।