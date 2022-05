{"_id":"6295a7ad165b254dba026e98","slug":"life-imprisonment-for-three-including-two-real-brothers-who-shot-and-killed-the-laborer-in-firozabad","type":"story","status":"publish","title_hn":"Firozabad: मजदूर की गोली मार कर हत्या करने वाले दो सगे भाइयों सहित तीन को आजीवन कारावास, देना होगा अर्थदंड ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Tue, 31 May 2022 10:59 AM IST