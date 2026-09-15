Agra News: खेत में पानी भरे गड्ढे में गिरने से मजदूर की मौत, आधार कार्ड से हुई पहचान

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मंगलवार की सुबह 11 बजे करीब बाग का पुरा गांव के नजदीक सड़क से 20 मीटर की दूरी पर बंजर खेत के गड्ढे में भरे पानी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों और किसानों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया गड्ढे से युवक का कीचड़ से सना शव बाहर निकाला। युवक के पेंट का हुक खुला था। तलाशी लेने पर उसकी जेब से आधार कार्ड निकला, जिससे मृतक की पहचान गांव झाड़े की गढ़ी निवासी सूरज (32) के रूप में हुई। गड्ढे के पास अंगौछे में बंधी आटे और सब्जी की थैलियां, एक शराब का पव्वा और पानी की बोतल पड़ी मिली। सूचना पाकर पहुंचे परिजन ने पुलिस को बताया सूरज जेसीबी चलाने एवं लकड़ी काटने की मजदूरी करता था। सोमवार रात को वह घर नहीं पहुंचा। वह तलाश में जुटे थे। पुलिस युवक के गड्ढे में भरे पानी में गिरने से हुई मौत की कड़ियां जोड़ने में जुट गई है। प्रथम दृष्टया पुलिस शौच के बाद पानी लेते समय गिरने का अनुमान लगा रही है।शव देख बेसुध हुई पत्नी- बंजर खेत के गड्ढे में मिले पति के शव को देख पत्नी किरन सुधबुध खो बैठी। मृतक ने अपने पीछे छोटे-छोटे 2 बच्चे छोड़े हैं। ढांढस बंधाने वालों से वह बार बार यही सवाल पूछ रही थी कि बच्चे कैसे पलेंगे? सूरज के अलावा परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। सूरज की मौत से परिवार में चीख-पुकार मची है।पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में युवक का शव मिला है। गड्ढे में गिरने की वजह की जांच हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।- जितेंद्र कुमार, एसीपी, बाह