फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Kishor and Tarun Loans Become Top Choice for Small Businesses

यूपी: छोटे कारोबारियों को भाया किशोर-तरुण मुद्रा ऋण, पहली तिमाही में 700 करोड़ मंजूर, इनको मिलेगा लाभ

Wed, 16 Sep 2026 10:23 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 16 Sep 2026 10:23 AM IST
सार

आगरा में पीएम मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 56,073 लाभार्थियों के लिए 699.79 करोड़ के ऋण स्वीकृत हुए। इनमें 87 प्रतिशत यानी 608.50 करोड़ राशि किशोर और तरुण श्रेणी के ऋणों में स्वीकृत हुई, जिनका इस्तेमाल कारोबार बढ़ाने के लिए किया गया।
 

विज्ञापन
Kishor and Tarun Loans Become Top Choice for Small Businesses
पीएम मोदी की मुद्रा योजना के लाभार्थियों से मुलाकात - फोटो : PTI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कारोबार के विस्तार और नए स्टार्टअप्स की दौड़ में छोटे कारोबारियों की पहली पसंद किशोर और तरुण श्रेणी के ऋण बने हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक कुल स्वीकृत ₹699.79 करोड़ की राशि में से 87 प्रतिशत ₹608.50 करोड़ रुपये इन्हीं दो श्रेणियों के खातों में गया है। जिले के 56,073 लाभार्थियों को योजना के तहत वित्तीय मदद मिली है।
विज्ञापन


पीएम मुद्रा योजना में बैंकों के प्रदर्शन के आधार पर केनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल और कोटक महिंद्रा बैंक शीर्ष पर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार व्यापार को गति देने के लिए व्यवसायियों ने किशोर श्रेणी 50 हजार से 5 लाख रुपये पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। इस श्रेणी में 39,927 खातों के माध्यम से ₹375.95 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। वहीं, बड़े स्तर पर कारोबार बढ़ाने के लिए तरुण श्रेणी में 5 लाख रुपये से अधिक ऋण के लिए 3,720 आवेदकों को ₹232.55 करोड़ रुपये जारी किए गए। शिशु श्रेणी में 50 हजार रुपये से कम राशि के 12,015 लाभार्थियों को ₹50.80 करोड़ रुपये और नई तरुण प्लस श्रेणी के 411 खातों में ₹40.49 करोड़ रुपये मंजूर हुए।
विज्ञापन


बैंकवार प्रगति देखें तो केनरा बैंक ने सर्वाधिक ₹173.27 करोड़ रुपये बांटकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि आरबीएल बैंक 16,191 खाते खोलकर सबसे अधिक छोटे कारोबारियों को जोड़ने में सफल रहा। जबकि साउथ इंडियन बैंक, यूपी को-ऑपरेटिव बैंक और यूपीएसजीवी बैंक की झोली इस तिमाही में खाली रही। अग्रणी जिला प्रबंधक ऋषिकेश बनर्जी का कहना है कि मुद्रा योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुद्रा योजना का रिपोर्ट कार्ड
बैंक का नाम शिशु (राशि लाख में) किशोर (राशि लाख में) तरुण (राशि लाख में) कुल खाते कुल राशि (लाख में)
केनरा बैंक 267.926,             942.0710,             045.204,             87417, 327.20

आरबीएल बैंक 692.2510,            002.762                         94.8216,             19110, 989.83
इंडसइंड बैंक 1,920.594, 929.653                         07.1110,             7237, 157.35

भारतीय स्टेट बैंक 154.231, 060.861,             576.612,             6204, 940.21
बैंक ऑफ बड़ौदा 13.568             19.202,                        603.441,             4383, 923.37

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed