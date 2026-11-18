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वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने किसानों के अपमान का आरोप लगाकर 11 सितंबर, 2024 को अदालत में वाद दायर किया था। 6 जून, 2026 को वादी ने पुलिस आख्या को अधूरा बताते हुए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। इसमें कहा गया था कि अधूरी पुलिस आख्या के आधार पर मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। विज्ञापन



अदालत ने 4 अगस्त, 2026 को वादी का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया था। इस आदेश को वादी पक्ष ने जिला जज की अदालत में चुनौती देते हुए रिवीजन दाखिल किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधीनस्थ अदालत का आदेश अंतिम नहीं, बल्कि अंतर्वर्ती आदेश की श्रेणी में आता है। वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने किसानों के अपमान का आरोप लगाकर 11 सितंबर, 2024 को अदालत में वाद दायर किया था। 6 जून, 2026 को वादी ने पुलिस आख्या को अधूरा बताते हुए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। इसमें कहा गया था कि अधूरी पुलिस आख्या के आधार पर मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।अदालत ने 4 अगस्त, 2026 को वादी का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया था। इस आदेश को वादी पक्ष ने जिला जज की अदालत में चुनौती देते हुए रिवीजन दाखिल किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधीनस्थ अदालत का आदेश अंतिम नहीं, बल्कि अंतर्वर्ती आदेश की श्रेणी में आता है।

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भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ दायर किसानों के अपमान के आरोपों के मामले में मंगलवार को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह की अदालत में दोनों पक्षों की अंतिम बहस हुई। कंगना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ने वर्चुअल ऑनलाइन बहस की। अगली सुनवाई 1 दिसंबर, 2026 को होगी। उसी दिन फैसला आ सकता है।