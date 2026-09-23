Agra News: रोडवेजकर्मी और इंजीनियर के घर से करीब एक करोड़ के जेवरात चोरी

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नगला परिमाल निवासी मुकेश चाहर रोडवेज में क्लर्क हैं। उन्होंने बताया कि वो शाम को ड्यूटी पर गए थे। घर में पत्नी पूनम, बेटी अर्पिता, दो बेटे आकाश और बंटी दूसरी मंजिल पर बने कमरे में सो रहे थे। रात तकरीबन 1:30 बजे पूनम लघुशंका के लिए उठीं तो उन्हें दरवाजों के ताले टूटे हुए नजर आए। कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया। रात दो बजे करीब मुकेश और पुलिस को जानकारी दी। मुकेश ने बताया कि चोर घर से डेढ़ लाख रुपये नकद और करीब 30 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात ले गए।दूसरी वारदात मुकेश के घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर हुई। चोरों ने इंजीनियर अशोक चाहर के घर को निशाना बनाया। वह रोजाना की तरह पत्नी प्रवीना और बेटे शुभांशु के साथ कमरे में सो रहे थे। लगभग 2 बजे चाचा हवलदार लक्ष्मण सिंह ने फोन पर बताया कि पड़ोसी के घर में चोरी हो गई है। वह अपने कमरे से बाहर निकले तो उनके घर के सारे दरवाजे खुले हुए थे। बगल वाले कमरे में अलमारी का लॉक टूटा और लाॅकर खुला पड़ा था। पूरे घर में बिखरा सामान देखकर वह सन्न रह गए। अशोक चाहर ने पुलिस को बताया कि चोर उनके घर से 90 हजार रुपये नकद और तकरीबन 70 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात ले गए। घटना से गांव के लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस से गश्त की भी मांग की है।चोरी की दोनों वारदात की जांच की जा रही है। पुलिस टीमों का गठन किया है। जल्द ही चोरों का पता लगा लिया जाएगा। -आदित्य सिंह, डीसीपी पश्चिमी जोन