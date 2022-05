{"_id":"627c9dc68dad577579517570","slug":"international-nurses-day-nurses-plays-the-role-of-parents-for-the-patient","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"विश्व नर्स दिवस: मरीज के लिए मां-बाप की भूमिका भी निभाती हैं 'सिस्टर', अपनों की तरह करती हैं सेवा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 12 May 2022 11:27 AM IST