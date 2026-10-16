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त्योहार पर यात्रियों को मिलेगी राहत: आगरा कैंट से ग्वालियर तक जाएगी इंटरसिटी एक्सप्रेस, 10 दिन मिलेगी सुविधा

Fri, 16 Oct 2026 09:54 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 16 Oct 2026 09:54 PM IST
सार

ग्वालियर की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार ग्वालियर तक किया है।

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Intercity Express will run from Agra Cantt to Gwalior on festival
ट्रेन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली-आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस का ग्वालियर तक अस्थायी विस्तार किया है। पांच से 14 नवंबर तक आगरा से ग्वालियर जाने और छह से 15 नवंबर तक ग्वालियर से दिल्ली लौटने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।
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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 14212 पांच से 14 नवंबर तक नई दिल्ली से चलकर आगरा कैंट रात 10:05 बजे पहुंचेगी और 10:20 बजे रवाना होगी। धौलपुर रात 11:18 बजे और मुरैना रात 12:10 बजे पहुंचेगी। इसके बाद रात 1:40 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। इस अवधि में ट्रेन के 10 फेरे होंगे।
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वापसी में ट्रेन संख्या 14211 छह से 15 नवंबर तक ग्वालियर से सुबह 2:40 बजे चलेगी। मुरैना सुबह 3:28 बजे और धौलपुर 4:35 बजे पहुंचेगी। आगरा कैंट पर सुबह 5:40 बजे पहुंचकर 5:45 बजे रवाना होगी। ट्रेन सुबह 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस दिशा में भी 10 फेरे होंगे। इस विस्तार से आगरा के यात्रियों को धौलपुर, मुरैना और ग्वालियर आने-जाने में सुविधा मिलेगी।
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