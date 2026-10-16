त्योहार पर यात्रियों को मिलेगी राहत: आगरा कैंट से ग्वालियर तक जाएगी इंटरसिटी एक्सप्रेस, 10 दिन मिलेगी सुविधा

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन संख्या 14212 पांच से 14 नवंबर तक नई दिल्ली से चलकर आगरा कैंट रात 10:05 बजे पहुंचेगी और 10:20 बजे रवाना होगी। धौलपुर रात 11:18 बजे और मुरैना रात 12:10 बजे पहुंचेगी। इसके बाद रात 1:40 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। इस अवधि में ट्रेन के 10 फेरे होंगे।वापसी में ट्रेन संख्या 14211 छह से 15 नवंबर तक ग्वालियर से सुबह 2:40 बजे चलेगी। मुरैना सुबह 3:28 बजे और धौलपुर 4:35 बजे पहुंचेगी। आगरा कैंट पर सुबह 5:40 बजे पहुंचकर 5:45 बजे रवाना होगी। ट्रेन सुबह 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस दिशा में भी 10 फेरे होंगे। इस विस्तार से आगरा के यात्रियों को धौलपुर, मुरैना और ग्वालियर आने-जाने में सुविधा मिलेगी।