Agra News: गोशालाओं में गायों का टीकाकरण कराने के निर्देश
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:15 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:15 PM IST
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खेरागढ़। विकास खंड कार्यालय पर मंगलवार को उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. कमल सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्र की गोशालाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने भाकर, डूंगरवाला, चीत, अयेला और पहाड़ी कलां गोशालाओं में बरसात के मद्देनजर संक्रामक रोगों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़काव, फॉगिंग, पौष्टिक आहार, हरा चारा और बीमार पशुओं की विशेष निगरानी के निर्देश दिए। साथ ही गायों को अनिवार्य रूप से लंपी रोग का टीका लगाने के लिए क्षेत्र में 6 टीमों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। एडीओ पंचायत दीवान सिंह ने साफ-सफाई व्यवस्था बेहतर रखने पर जोर दिया।
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