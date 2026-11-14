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Agra News: भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत आज, युवा ब्रिगेड से जुड़ी उम्मीदें

Sat, 14 Nov 2026 02:35 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 14 Nov 2026 02:35 AM IST
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India-Pakistan clash today; hopes pinned on the young brigade
आगरा। अंडर-19 एशिया कप के क्रिकेट फाइनल में शनिवार को भारत की युवा ब्रिगेड पाकिस्तान से भिड़ेगी। इस मुकाबले को देखने के लिए जिले के क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि भारतीय टीम इस बार पाकिस्तान को हराकर पिछले फाइनल की हार के जख्म को भरने में कामयाब होगी।
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पिछले अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब जीता था। मौजूदा प्रतियोगिता में भी लीग मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को तीन विकेट से शिकस्त दी थी। युवा खेल प्रेमी नाजिया खान का कहना है कि पिछले फाइनल में मिली हार आज भी याद है। उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी दबाव में बिखरने के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश को जीत का तोहफा देंगे।
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युवा क्रिकेटर श्रेयांश जैन का कहना है कि भारत के पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की अच्छी टीम है। पाकिस्तान के खिलाफ जीत सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं होगी बल्कि पिछले फाइनल की हार की कसक को कम करेगी।
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