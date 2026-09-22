Agra News: जमीन के साैदे में बेचा ईमान

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कुआखेड़ा निवासी उदयवीर सिंह ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देते हुए गढ़ी नवसिया निवासी केशव सिंह, अजयपाल, कोमल सिंह और महेशचंद्र को आरोपी बनाया। कहा कि 7 अक्तूबर 2015 को केशव सिंह ने 0.7690 हेक्टेयर जमीन 1.40 करोड़ रुपये में बेचने का नोटरीकृत इकरारनामा उनके और महेशचंद्र के नाम किया गया था।इसके बाद 0.6453 हेक्टेयर यानी करीब दो बीघा 16 बिस्वा जमीन की देखरेख, बिक्री और कानूनी कार्रवाई के लिए मुख्तारनामा उपनिबंधक कार्यालय, सदर तहसील में कराया गया था। आरोप है कि 11 अप्रैल 2016 से 20 दिसंबर 2018 के बीच अलग-अलग तारीखों में केशव सिंह ने उदयवीर से कुल 96.11 लाख रुपये नकद लिए। उसकी रसीदें भी आरोपी ने दी थीं।इसके बाद केशव सिंह ने महेशचंद्र व अपने दो अन्य साथियाें कोमल व अजयपाल के साथ मिलकर 15 नवंबर 2018 से 24 जनवरी 2025 के बीच जमीन के कई प्लॉट काटकर अलग-अलग लोगों को बेच दिए। उनसे कुल 1.02 करोड़ रुपये ले लिए।पुलिस से शिकायत पर नहीं हुई सुनवाईशिकायतकर्ता को जब उसके नाम अनुबंध की गई जमीन बेचने की जानकारी मिली तो विरोध जताया। साथ ही अपने 96.11 लाख रुपये वापस मांगे। तब आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित ने 26 नवंबर 2025 को अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा। बाद में 26 मार्च 2026 को थाना एकता और पुलिस आयुक्त कार्यालय में भी शिकायत की लेकिन सुनवाई न होने पर कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल किया।न्यायालय के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - यतेंद्र नागर, एसीपी, ताज सुरक्षा