अवैध खनन : पुलिस ने पकड़ीं 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली, चालक भागे

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भरतपुर के थाना रूपवास की पहाड़ियों से पत्थर खनन एवं रेता मिट्टी खनन करके थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण रास्तों की सड़क से अवैध खनन परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर बुधवार की रात प्रभारी निरीक्षक एवं वरिष्ठ उपनिरीक्षक के नेतृत्व में दो पुलिस टीम राजस्थान क्षेत्र के गांव मिलसिमा से होकर थाना क्षेत्र के गांव डिठवार से सिकरौदा रोड पर पहुंचे। राजस्थान की ओर से अवैध खनन परिवहन करने वाले तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली को घेराबंदी की गई। इससे घबराए ट्रैक्टरों के चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर भाग गए। अवैध खनन माल से भरे तीनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को सीज कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार अवैध खनन परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की रिपोर्ट एसडीएम किरावली के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय आगरा भेजी जाएगी।