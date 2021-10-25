Agra News: 15 अक्तूबर तक चालू नहीं हुआ पांटून पुल, तो पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री से करेंगे शिकायत

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चंबल नदी के पिनाहट घाट पर दो महीने से अधिक समय से स्टीमर का संचालन बंद है। इससे मध्यप्रदेश की ओर आवागमन पूरी तरह ठप है। सोमवार को पिनाहट पहुंचे पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह भदावर से ग्रामीणों ने पांटून पुल जल्द चालू कराने की मांग की। लोक निर्माण विभाग की ओर से 15 अक्तूबर से पांटून पुल का संचालन शुरू किया जाना है।

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पिनाहट। चंबल नदी के पिनाहट घाट पर पांटून पुल के संचालन में देरी को लेकर पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह भदावर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों से तय समय पर पुल चालू कराने को कहा है। साथ ही समय पर पुल संचालित नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री से करने की चेतावनी दी है।