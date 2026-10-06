झोपड़ी में भीषण आग, दो भैंसें जिंदा जलीं: मजदूरी करने गया था परिवार, राख में बदल गया सामान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नगला छबीला निवासी राजू झोपड़ी में परिवार सहित रह कर मजदूरी करके गुजर बसर करता है। उसके पास दो ब्याहनार भैंस थीं, जो कुछ दिन बाद बच्चा देने वाली थी। रविवार दोपहर राजू परिवार सहित मजदूरी करने गया था। तभी उसकी झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से लगी कि झोपड़ी में बंधी हुई दो भैंस और रखा घरेलू सामान जलने के बाद ही बुझ सकी। दो भैंस के बच्चे किसी तरह छूट कर भाग गए।बताया गया है कि जलती हुई राख से घूरे में लगी आग झोपड़ी तक पहुंचने से आग लगी। उपजिलाधिकारी एत्मादपुर सुमित कुमार सिंह ने बताया कि आग से दो भैंसें मरीं हैं, जिनका पोस्टमार्टम कराया गया। जांच कराकर रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। एक भैंस पर 37500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। शासन से 75 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।