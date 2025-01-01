Agra News: नदीम में बिजली गिरने से मकान ध्वस्त, महिला घायल

घटना शाम करीब 6.30 बजे की है। गांव नदीम निवासी राजेश काम से गए थे। घर में ममता देवी थीं। तभी बिजली मकान पर गिरी, जिससे दो कमरो की छत भरभराकर गिर पड़ीं। मलबे में दबने से ममता देवी (45) गंभीर रूप से घायल हो गईं। आसपास के लोग ममता को मलबे से निकाल कर निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए।टिनशेड गिरने से युवक और महिला घायलबाह। क्रांतिनगर जरार के कंबोद सिंह अपने टिनशेड के नीचे सो रहे थे। शुक्रवार तड़के 4 बजे भरभराकर गिरे टिनशेड के मलबे में कंबोद सिंह दब गए। चीख पुकार पर पहुंचे परिजन और पड़ोसियों ने मलबा हटा कर उनको बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। घायल कंबोद ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है। इधर शुक्रवार दोपहर 1 बजे बिजौली की उर्मिला देवी बारिश के दौरान छत से सामान उठाने गई थीं। पैर फिसलने से वह टिनशेड पर गिरीं। टिनशेड टूटने पर जमीन पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। हालत गंभीर होने पर उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।