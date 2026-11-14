Agra News: हनीट्रैप जैसी साजिश, लड़की से मिलवाने के बहाने युवक को बनाया बंधक

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एत्मादपुर थाना क्षेत्र के युवक ने पुलिस को बताया कि 12 नवंबर को उसके मोबाइल पर नगला रामबक्स निवासी हेमंत शर्मा के नाम से एक व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खर्चा-पानी देने पर एक लड़की से मिलवाने का वादा किया और उसे कृष्णाबाग, दयालबाग स्थित एक किराए के मकान पर बुलाया। तय पते पर पहुंचा तो वहां पहले से सात लोग मौजूद थे।आरोप है कि अंदर पहुंचते ही सभी ने दरवाजा बंद कर लिया और एकजुट होकर उसके कपड़े उतरवा दिए। इस दौरान एक आरोपी के हाथ में तमंचा था, जिसने उसे डराया-धमकाया। आरोपियों ने उसकी वीडियो बनाई और तुरंत पांच लाख रुपये का इंतजाम करने का दबाव बनाया। रुपये न देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई और पीटा गया।वह किसी तरह जान बचाकर और रुपये का इंतजाम करने का बहाना बनाकर वहां से निकला। सीधे थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।