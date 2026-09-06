आगरा: जामा मस्जिद की सीढ़ियों की आरती करने पहुंचे हिंदू महासभा के पदाधिकारी, पुलिस ने सील किए रास्ते
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 06 Sep 2026 11:19 AM IST
सार
आगरा में जन्माष्टमी पर अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी जामा मस्जिद की सीढ़ियों की आरती करने पहुंचे। इस दाैरान पुलिस और पीएसी ने रास्ते को सील कर दिया।
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विस्तार
आगरा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अज्जू चौहान गंगाजल और जलती ज्योत लेकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों की आरती करने पहुंचे। उनके साथ जिलाध्यक्ष मीरा राठौर भी थीं।
मन:कामेश्वर मंदिर से चिमनलाल चौराहे तक जयकारे लगाते हुए पहुंचे चौहान को पुलिस ने रोक दिया। आरती की सूचना पर पुलिस-पीएसी ने जामा मस्जिद जाने वाले रास्ते सील कर दिए। चौहान ने दावा किया कि औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर को तोड़कर विग्रह के अवशेष जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबाए थे। उन्होंने मंदिरों की मुक्ति के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही।
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मन:कामेश्वर मंदिर से चिमनलाल चौराहे तक जयकारे लगाते हुए पहुंचे चौहान को पुलिस ने रोक दिया। आरती की सूचना पर पुलिस-पीएसी ने जामा मस्जिद जाने वाले रास्ते सील कर दिए। चौहान ने दावा किया कि औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर को तोड़कर विग्रह के अवशेष जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबाए थे। उन्होंने मंदिरों की मुक्ति के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही।
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