Agra News: दशहरा पर शहर में नहीं आ सकेंगे भारी वाहन, बदला रहेगा यातायात

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एनएच-19 पर सामान्य वाहनों का आवागमन जारी रहेगा लेकिन भारी वाहन आगरा में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रवेश बिंदुओं पर बैरियर लगाकर उन्हें वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा। ग्वालियर मार्ग से फिरोजाबाद, हाथरस और एटा जाने वाले भारी वाहन इनर रिंग रोड होकर जाएंगे। जयपुर मार्ग से फिरोजाबाद, हाथरस और एटा जाने वाले दक्षिणी बाईपास से गुजरेंगे। सिकंदरा तिराहा, आईएसबीटी, भगवान टॉकीज, रोहता नहर समेत कई प्रवेश बिंदुओं से भारी वाहनों को शहर में नहीं आने दिया जाएगा।रामलीला मैदान के आसपास यातायातबिजलीघर चौराहा, विक्टोरिया पार्क, पुरानी मंडी और बालूगंज चौकी से रामलीला मैदान की ओर सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पुरानी मंडी से बिजलीघर, यमुना किनारा और विक्टोरिया पार्क की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। वाहन फूल सैयद, करियप्पा, बालूगंज चौकी और छीपीटोला होकर निकलेंगे। जीवनी मंडी गोल चक्कर से माल रोड जाने वाले वाहन हाथीघाट रोड, फोर्ट स्टेशन कट और बिजलीघर होकर जाएंगे।इसी तरह हरीपर्वत, लोहामंडी, रघुनाथ टॉकीज और नूरी दरवाजा से सेंट जोंस चौराहे की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हरीपर्वत से सुभाष पार्क और कलेक्ट्रेट जाने वाले वाहन दिल्ली गेट, मदिया कटरा और लोहामंडी होकर जाएंगे। सुभाष पार्क से हरीपर्वत जाने वाले वाहन पंचकुइयां, लोहामंडी और दिल्ली गेट होकर निकलेंगे। घटिया आजम खां से लोहामंडी जाने वाले वाहन खटीकपाड़ा तिराहा, वजीरपुरा अथवा एमडी जैन इंटर कॉलेज होकर जा सकेंगे। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से डायवर्जन का पालन करने की अपील की है। किसी भी असुविधा पर यातायात नियंत्रण हेल्पलाइन नंबर 9454457886 पर संपर्क किया जा सकता है। पुलिस ने सड़क पर एंबुलेंस को प्राथमिकता देते हुए तत्काल रास्ता देने की अपील भी की है।