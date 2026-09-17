फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Heat and humidity cause discomfort; rain likely today.

Agra News: गर्मी-उमस ने किया परेशान, आज बारिश के आसार

Thu, 17 Sep 2026 02:38 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Heat and humidity cause discomfort; rain likely today.
आगरा। तेज धूप और उमस ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बुधवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार, बृहस्पतिवार को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। बुधवार को तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अगले 24 घंटों में तापमान में कमी आने के आसार हैं।
विज्ञापन

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले दो दिनों से पड़ रही गर्मी के चलते वायरल फीवर के साथ-साथ उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। एसएन मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के डॉ. मनीष बंसल ने बताया कि ओपीडी में रोजाना औसतन 650 मरीज आ रहे हैं। गर्मी के कारण लोग ठंडी चीजों का सेवन कर रहे हैं, जिससे तेज बुखार, गले में खराश, सिर और मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं। फूड पॉयजनिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं। बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज कुमार ने बताया कि वायरल फीवर के साथ-साथ बच्चों में पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायतें भी मिल रही हैं। उन्होंने सलाह दी है कि ठंडी सामग्री का सेवन करने से बचें और दूषित स्थानों व खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करें।
विज्ञापन


मौसम का पूर्वानुमान
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तापमान में कमी आने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। यह बारिश लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिला सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed