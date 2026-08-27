फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Ghevar: The signature treat of Braj for Rakhi, adding sweetness to relationships.

घेवर : राखी पर ब्रज की पहचान, रिश्तों में घोल रहा मिठास

Thu, 27 Aug 2026 11:24 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
Ghevar: The signature treat of Braj for Rakhi, adding sweetness to relationships.
बाह: विदेशों में घुल रही भदावरी घेवर की मिठास, आज बहनें भाई का मुंह कराएंगी मीठा
बाह। घेवर यानि मलाई, केसर और रबड़ी का जायका रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई-बहन के रिश्ते में मिठास घोल देता है। पिस्ता, बादाम की कतरन इसका जायका और बढ़ा देती है। राखी पर ब्रज की यह मिठाई भी पहचान है। भदावरी घेवर तो विदेशों तक मिठास घोल रहा है।
विज्ञापन

चंबल सफारी जरार के निदेशक आरपी सिंह ने बताया कि फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, रूस , इटली, जापान, इंग्लेण्ड आदि देशों के पर्यटक यहां आकर भदावरी घेवर का जायका लिए बिना नहीं रहते। बाह में देशी घी से घेवर तैयार करने वाले बाह के राहुल पचौरी कहते हैं कि विदेशी सैलानी घेवर खाते हैं और खरीद कर अपने साथ भी ले जाते हैं। रक्षाबंधन के बाद अहमदाबाद , मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, ग्वालियर में बसे बाह के लोग भी अपने साथ भदावरी घेवर जरूर ले जाते हैं। रक्षाबंधन पर बाह, जरार, भदरौली, जैतपुर में घेवर के बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी है। घेवर खरीद रहे आनंद निर्मल, सतेंद्र सिंह, विनोद सिंह, राखी, सलौनी ने बताया कि घेवर की कुरकुरी जाली और मिठास का मेल रक्षाबंधन के त्योहार का उल्लास दोगुना कर देता है।
विज्ञापन


ऐसे तैयार होता है घेवर
पारंपरिक रूप से घेवर मैदा, घी, और ठंडे पानी के घोल से, तेज गर्म घी में तलकर और चाशनी में डुबोकर तैयार किया जाता है। मिक्सी जार में घी और बर्फ के टुकड़े डालकर तब तक फेंटे जाते हैं, जब तक वह मक्खन जैसा मलाईदार न हो जाए। इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मैदा, बेसन, दूध और ठंडा पानी मिलाते हैं। एकदम पतला और चिकना घोल तैयार होने पर नींबू रस मिलाते हैं। एक गहरे बर्तन में घी को गर्म करते हैं। पतली धार के साथ घोल को ऊंचाई से पतीली में डालते हैं। तलने के बाद चीनी की चाशनी बनाकर इसे घेवर के ऊपर समान रूप से डालते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed