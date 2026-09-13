आगरा: बकाया रकम के विवाद में फल विक्रेता को लाठी-डंडों से पीटा, अस्पताल में माैत; दो आरोपी भाई गिरफ्तार

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मलपुरा के नगला माकरौल निवासी नेमीचंद ने बताया कि उनका बेटा रॉकी बुंदू कटरा क्षेत्र में केले बेचता था। उसका सेवला सराय निवासी थोक फल विक्रेता विजेंद्र से पुराना लेनदेन था। 4 सितंबर को रुपयों के लेनदेन में दोनों के बीच कहासुनी हुई। विजेंद्र ने अपने भाई गजेंद्र के साथ मिलकर रॉकी को रास्ते में घेर लिया। उन्होंने लाठी-डंडों से रॉकी को बेरहमी से पीटा।उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। रॉकी को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। शनिवार को इलाज के दौरान रॉकी की मौत हो गई। विजेंद्र फुटकर दुकानदारों को उधार फल देता है और बाद में रुपये लेता है। रॉकी ने भी उससे उधार फल खरीदा था।प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी भाइयों विजेंद्र और गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन के सुपुर्द किया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।