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Agra News: राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हुनर दिखाएंगे आगरा के चार खिलाड़ी

Mon, 19 Oct 2026 02:41 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:41 AM IST
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Four players from Agra to showcase their skills at the national Taekwondo competition
आगरा के खिलाड़ी
आगरा। खेल के मैदान में अपनी चमक बिखेरने और प्रदेश का मान बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की 23 सदस्यीय ताइक्वांडो टीम अयोध्या से जम्मू-कश्मीर के लिए रवाना हो गई। श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 से 26 अक्तूबर तक आयोजित होने वाली 70वीं एसजीएफआई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता अंडर-17 बालक-बालिका वर्ग में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे।
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माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई इस टीम में आगरा के चार होनहार खिलाड़ी आरोही भदौरिया (49 किग्रा), अमन कुमार (45 किग्रा), कुणाल उपाध्याय (63 किग्रा) और लकी कुमार (78 किग्रा) शामिल हैं। मास्टर पंकज शर्मा के अनुसार, हाल ही में गोरखपुर में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 28 पदक जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम करने वाले इन खिलाड़ियों से राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वर्ण पदक की उम्मीदें हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक राकेश कुमार, डीआईओएस रवींद्र पाल सिंह तोमर सहित खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं दीं।
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