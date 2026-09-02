Agra News: सड़क हादसों में महिला समेत चार घायल

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पहला हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे आगरा-फतेहाबाद मार्ग पर मढ़ायना चौकी के पास हुआ। यहां सड़क किनारे खड़ी कार से फतेहाबाद की ओर से आ रही स्कूटी टकरा गई। स्कूटी सवार कालू उर्फ कलुआ निवासी घाट चौराहा, एत्माद्दौला, आगरा और उसका साथी दिलशाद घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। दूसरा हादसा बाह रोड बाईपास पर हुआ। यहां कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार अजब सिंह निवासी गढ़ चौराहा, फतेहाबाद और उनकी पत्नी कमलेश घायल हो गईं। पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

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फतेहाबाद। थाना क्षेत्र में बुधवार को दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में महिला समेत चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।