फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Four big matches... three wickets each time; Deepti sets a unique record.

Agra News: चार बड़े मैच... हर बार तीन विकेट, दीप्ति ने रचा अनोखा रिकॉर्ड

Wed, 23 Sep 2026 02:57 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
Four big matches... three wickets each time; Deepti sets a unique record.
आगरा। चार मुकाबले, हर बार तीन-तीन विकेट...आंकड़ों की यह समानता अपने आप में खास है। आगरा की स्टार क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने एशिया कप 2026 और एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल व फाइनल में हर बार तीन-तीन विकेट लेकर अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दोनों टूर्नामेंट के इन चार निर्णायक मुकाबलों में दीप्ति ने कुल 12 विकेट झटके और भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई।
विज्ञापन

एशिया कप में 10 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में दीप्ति ने चार ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट लिए। तीन दिन बाद 13 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में चार ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट चटकाए।
विज्ञापन

एशियन गेम्स में भी कहानी नहीं बदली। 20 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में दीप्ति ने सिर्फ 2.4 ओवर में सात रन देकर तीन विकेट हासिल किए। मंगलवार 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में उन्होंने अपने प्रदर्शन को और निखार दिया। चार ओवर में एक मेडन डालते हुए महज छह रन देकर तीन विकेट झटक लिए। दीप्ति ने एशिया कप के पांच मैचों में 14 और एशियन गेम्स के तीन मैचों में सात विकेट लिए। दोनों टूर्नामेंट में कुल आठ मैचों में उनके नाम 21 विकेट रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

आगरा के क्रिकेट कमेंटेटर नरेंद्र शर्मा ने कहा कि सेमीफाइनल और फाइनल जैसे दबाव वाले मुकाबलों में लगातार चार मैचों में तीन-तीन विकेट लेना असाधारण निरंतरता है। दीप्ति ने सिर्फ विकेट नहीं लिए, बल्कि हर बड़े मुकाबले में टीम को निर्णायक सफलता भी दिलाई। ताजनगरी की दीप्ति के लिए यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों टूर्नामेंट में जब मुकाबला खिताब की ओर बढ़ा, उनकी गेंदों ने विपक्षी बल्लेबाजी की राह रोकने का काम किया। सेमीफाइनल हो या फाइनल दीप्ति के विकेटों का आंकड़ा हर बार एक जैसा रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed