आगरा न्यूज: आधी रात को दो खोखों में लगी आग, दमकल ने पाया लपटों पर काबू; लाखों का सामान राख

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खोखा संचालक साहब सिंह ने बताया कि वह रोजाना की भांति शुक्रवार शाम लगभग 7 बजे खोखा को बंद करके होने घर चले गए थे। बगल में उनके भतीजे अजीत सोलंकी का खोखा रखा हुआ था। रात करीब 11 बजे गाँव के ही एक व्यक्ति ने दोनों खोखों में आग लगने की सूचना दी। विज्ञापन



सूचना पर पुलिस व फायर बिर्गेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंचे गई और आग पर काबू पाया। खोखा संचालक अजीत सोलंकी ने बताया कि आग से खोखा में रखे कोल्ड्रिंक्स, गुटखा, फ्रिज, सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है, जिससे उन्हें लगभग एक लाख रूपये का नुकसान हुआ है। खोखा संचालक साहब सिंह ने बताया कि वह रोजाना की भांति शुक्रवार शाम लगभग 7 बजे खोखा को बंद करके होने घर चले गए थे। बगल में उनके भतीजे अजीत सोलंकी का खोखा रखा हुआ था। रात करीब 11 बजे गाँव के ही एक व्यक्ति ने दोनों खोखों में आग लगने की सूचना दी।सूचना पर पुलिस व फायर बिर्गेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंचे गई और आग पर काबू पाया। खोखा संचालक अजीत सोलंकी ने बताया कि आग से खोखा में रखे कोल्ड्रिंक्स, गुटखा, फ्रिज, सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है, जिससे उन्हें लगभग एक लाख रूपये का नुकसान हुआ है।

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आगरा के कागारौल कस्बे के किरावली मार्ग स्थित बनखण्डी महादेव मंदिर मोड के पास सड़क किनारे रखे लकड़ी के दो खोखों में शुक्रवार देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों खोखा जलकर राख हो गए।