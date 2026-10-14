आगरा: चाय बनाते समय गैस सिलिंडर में लगी आग, जल गया लाखों का घरेलू सामान

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आगरा के शमसाबाद क्षेत्र के संधौली की ठार बड़ोबरा खुर्द गांव में बुधवार को एक हादसा टल गया। बदोवरा खुर्द में नरेश के घर में गैस सिलिंडर में आग लग गई। इससे मोटरसाइकिल, फ्रिज और लाखों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। सिलिंडर में गैस खत्म होने के बाद ग्रामीणों ने गीला कपड़ा डालकर सिलिंडर से गैस रिसाव को रोका। नरेश की पत्नी चाय बना रही थीं। चूल्हा ऑन करते ही सिलिंडर से तेज लपटें निकलीं, जिससे आग लगी। आग तेजी से फैली और पास खड़ी मोटरसाइकिल, फ्रिज समेत घरेलू सामान को चपेट में ले लिया। घटना के समय नरेश की पत्नी और तीन छोटे बच्चे घर पर थे, बाकी सदस्य खेतों पर थे। आग लगने से हड़कंप मच गया। बच्चों की आवाज सुनकर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल पहुंचने से पहले ही उन्होंने पानी और रेत डालकर आग पर काबू पा लिया।