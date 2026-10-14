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आगरा: चाय बनाते समय गैस सिलिंडर में लगी आग, जल गया लाखों का घरेलू सामान

Wed, 14 Oct 2026 11:22 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 14 Oct 2026 11:22 PM IST
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Fire breaks out in gas cylinder while making tea household goods worth lakhs destroyed
fire demo - फोटो : istock
आगरा के शमसाबाद क्षेत्र के संधौली की ठार बड़ोबरा खुर्द गांव में बुधवार को एक हादसा टल गया। बदोवरा खुर्द में नरेश के घर में गैस सिलिंडर में आग लग गई। इससे मोटरसाइकिल, फ्रिज और लाखों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। सिलिंडर में गैस खत्म होने के बाद ग्रामीणों ने गीला कपड़ा डालकर सिलिंडर से गैस रिसाव को रोका। नरेश की पत्नी चाय बना रही थीं। चूल्हा ऑन करते ही सिलिंडर से तेज लपटें निकलीं, जिससे आग लगी। आग तेजी से फैली और पास खड़ी मोटरसाइकिल, फ्रिज समेत घरेलू सामान को चपेट में ले लिया। घटना के समय नरेश की पत्नी और तीन छोटे बच्चे घर पर थे, बाकी सदस्य खेतों पर थे। आग लगने से हड़कंप मच गया। बच्चों की आवाज सुनकर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल पहुंचने से पहले ही उन्होंने पानी और रेत डालकर आग पर काबू पा लिया।
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