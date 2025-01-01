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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Fire breaks out in a stack of fodder; farmer's fodder reduced to ashes

Agra News: भूसे की कुर्री में लगी आग, किसान का भूसा जलकर राख

Tue, 20 Oct 2026 01:13 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:13 AM IST
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Fire breaks out in a stack of fodder; farmer's fodder reduced to ashes
फतेहाबाद फोटो।पूठपुरा में भूसे की कुर्री में लगी आग को बुझाते फायर कर्मी
फतेहाबाद। थाना क्षेत्र के गांव पूठपुरा में सोमवार शाम भूसे की कुर्री में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक किसान का भूसा जलकर राख हो चुका था।
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गांव पूठपुरा निवासी रामचरण की खेत पर भूसे की कुर्री बनी हुई थी। सोमवार शाम अचानक उसमें आग लगने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक कुर्री में रखा भूसा पूरी तरह जल चुका था। आग से किसान को नुकसान हुआ है।
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