{"_id":"62749e3b460729445c5f3ed2","slug":"fire-breaks-out-at-lg-showroom-on-mg-road-in-agra","type":"story","status":"publish","title_hn":"आगरा: एमजी रोड पर एलजी के शोरूम में लगी भीषण आग, दमकल ने आधे घंटे में पाया काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 06 May 2022 09:36 AM IST