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उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) के महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बन रहे दूसरे कॉरिडोर के एलिवेटेड स्टेशनों पर पीईबी स्ट्रक्चर लगाए जा रहे हैं। इनकी छत में ट्रांसलूसेंट पॉलीकार्बोनेट शीट का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे दिनभर प्राकृतिक रोशनी प्लेटफॉर्म तक पहुंचेगी। यात्रियों को कम रोशनी की परेशानी नहीं होगी। साथ ही बिजली की बचत भी होगी।कॉरिडोर-2 में रावली क्रॉसिंग, सेंट जोंस क्रॉसिंग, भगवान टॉकीज और यमुना नदी पर यू-गर्डर के स्थान पर स्टील स्पैन का निर्माण किया जा रहा है। रावली क्रॉसिंग पर 60 मीटर लंबे स्पैन की असेंबली चल रही है। इसमें करीब 26 हजार बोल्ट लगाए जाएंगे। इसे रेलवे लाइन के ऊपर रोल करके स्थापित किया जाएगा। यमुना नदी पर 45-45 मीटर के दो स्पैन बनाए जाएंगे।आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक दूसरा कॉरिडोर 15.4 किलोमीटर लंबा है। इसमें 13 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इनमें छह स्टेशन एमजी रोड पर होंगे।