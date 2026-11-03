फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   FIR filed against three individuals for swindling 90 lakh from a bank by manipulating plot documents.

Agra News: प्लॉट के कागजात में हेराफेरी कर बैंक से हड़पे 90 लाख, तीन पर प्राथमिकी

Tue, 03 Nov 2026 02:50 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 03 Nov 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
FIR filed against three individuals for swindling 90 lakh from a bank by manipulating plot documents.
आगरा। प्लॉट के मूल कागजात में हेराफेरी कर बैंक से 90 लाख रुपये का लोन लेने और जमीन पर कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर थाना एकता में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन

पीड़ित रामवीर शर्मा ने प्रशांत शर्मा, दिनेश शर्मा और प्रियंका शर्मा को नामजद किया है। जनौरा, बरौली कटारा निवासी रामवीर ने पुलिस को बताया कि मौजा लकावली में उनका 160 वर्ग मीटर का प्लॉट है। फरवरी 2017 में दूर के रिश्तेदार प्रशांत शर्मा ने बैंक गारंटी में मदद के नाम पर प्लॉट के बैनामे की मूल प्रति ले ली और बाद में खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। 20 सितंबर 2021 को इलाहाबाद बैंक की विश्वविद्यालय शाखा से उन्हें पता चला कि उनके प्लॉट और एक अन्य महिला लाला देवी के मकान को गिरवी रखकर 90 लाख रुपये की सीसी लिमिट करा ली गई है।
विज्ञापन

किस्तें न चुकाने के कारण प्लॉट पर नीलामी की नौबत आ गई है। जब उन्होंने 7 सितंबर 2026 को अपने कागजात मांगे तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और प्रियंका ने छेड़खानी के झूठे मामले में जेल भिजवाने की धमकी दी। पुलिस आयुक्त से न्याय न मिलने पर न्यायालय की शरण ली। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्तिक महात्म्य कथा में प्रवचन करते आचार्य पंडित शारदा मिश्रा। संवाद

कार्तिक महात्म्य कथा में प्रवचन करते आचार्य पंडित शारदा मिश्रा। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed