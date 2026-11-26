अकोला। विकास खंड अकोला की ग्राम पंचायत खाल में बुधवार सुबह किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी की वैज्ञानिक दीप्ति सिंह एवं अंकुर त्रिपाठी ने किसानों को भूमि सुधार एवं जैविक खेती के संबंध में जानकारी दी। किसानों को बताया कि रासायनिक खादों के उपयोग से खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। खेती की लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए खेतों में रसायनिक खाद की बजाय गोबर की खाद एवं जैविक खाद का उपयोग करें। इस मौके पर ग्राम प्रधान विजयपाल सिंह, राशन डीलर अरब सिंह, विजेंद्र सिंह, अजय पाल सिंह, प्रशांत चाहर, विश्वेंद्र सिंह, उमेश कुमार उपस्थित रहे।

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