खेत की मेड़ जोतकर जमीन मिलाने का आरोप: विरोध किया तो जान से मारने की धमकी, आरोपी पर एफआईआर

विज्ञापन

मुर्थर अलीपुर निवासी जगबीर सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह परिवार सहित टूंडला में निवास करता है। गांव में पैतृक खेतीबाड़ी है जो परिवार के भतीजे आकाश पुत्र बैजनाथ को पट्टे पर दे रखी है। प्रार्थी के खेतों से श्याम बिहारी यादव निवासी खुशालपुर थाना बरहन के खेत सटे हुए है। आरोप है कि दो अक्तूबर को श्याम बिहारी ने उसके खेत की मेड़ को जोतकर खेत को अपने खेत में मिला लिया।आकाश ने इसका विरोध किया तो आकाश और उसे जान से मारने की धमकी दी। खेत के पास ही परिजन के पुराने मंदिर पर भी जबरन कब्जा कर मंदिर को जाने वाले रास्ते को भी जोतकर खेत में मिला लिया है। थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्जकर आरोपी खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।