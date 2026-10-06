खेत की मेड़ जोतकर जमीन मिलाने का आरोप: विरोध किया तो जान से मारने की धमकी, आरोपी पर एफआईआर
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 02:19 PM IST
सार
बरहन के मुर्थर अलीपुर गांव में खेत की मेड़ जोतकर जमीन अपने खेत में मिलाने के आरोप में पड़ोसी किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। विरोध करने पर शिकायतकर्ता के भतीजे को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
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विस्तार
आगरा के बरहन थाना क्षेत्र के गांव मुर्थर अलीपुर में पड़ोसी किसान द्वारा दबंगई के बल पर खेत की मेड़ जोत कर खेत में मिलने तथा मना करने पर जान से मारने की धमकी देने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मुर्थर अलीपुर निवासी जगबीर सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह परिवार सहित टूंडला में निवास करता है। गांव में पैतृक खेतीबाड़ी है जो परिवार के भतीजे आकाश पुत्र बैजनाथ को पट्टे पर दे रखी है। प्रार्थी के खेतों से श्याम बिहारी यादव निवासी खुशालपुर थाना बरहन के खेत सटे हुए है। आरोप है कि दो अक्तूबर को श्याम बिहारी ने उसके खेत की मेड़ को जोतकर खेत को अपने खेत में मिला लिया।
आकाश ने इसका विरोध किया तो आकाश और उसे जान से मारने की धमकी दी। खेत के पास ही परिजन के पुराने मंदिर पर भी जबरन कब्जा कर मंदिर को जाने वाले रास्ते को भी जोतकर खेत में मिला लिया है। थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्जकर आरोपी खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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मुर्थर अलीपुर निवासी जगबीर सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह परिवार सहित टूंडला में निवास करता है। गांव में पैतृक खेतीबाड़ी है जो परिवार के भतीजे आकाश पुत्र बैजनाथ को पट्टे पर दे रखी है। प्रार्थी के खेतों से श्याम बिहारी यादव निवासी खुशालपुर थाना बरहन के खेत सटे हुए है। आरोप है कि दो अक्तूबर को श्याम बिहारी ने उसके खेत की मेड़ को जोतकर खेत को अपने खेत में मिला लिया।
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आकाश ने इसका विरोध किया तो आकाश और उसे जान से मारने की धमकी दी। खेत के पास ही परिजन के पुराने मंदिर पर भी जबरन कब्जा कर मंदिर को जाने वाले रास्ते को भी जोतकर खेत में मिला लिया है। थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्जकर आरोपी खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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