फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Extortion demand of 3.5 crore made from an advocate in connection with a plot deal

Agra News: प्लॉट का सौदा कर अधिवक्ता से मांगी 3.5 करोड़ की चौथ

Tue, 20 Oct 2026 02:42 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 20 Oct 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Extortion demand of 3.5 crore made from an advocate in connection with a plot deal
आगरा। प्लॉट की नापजोख पर हुए विवाद में एक अधिवक्ता से फोन पर 3.5 करोड़ रुपये की चौथ मांगी गई। अधिवक्ता ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की, तब आरोपी के खिलाफ न्यू आगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन

लॉयर्स कॉलोनी निवासी अधिवक्ता प्रवीन शर्मा ने शिकायत में बताया है कि उनके पिता ने वर्ष 1980 में एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट के बारे में सोसाइटी से विवाद चल रहा है। न्यायालय में भी वाद लंबित है। अजय अग्रवाल ने तीन लोगों के माध्यम से प्लॉट खरीदने के लिए बातचीत की। प्लॉट के क्षेत्रफल पर मतभेद होने पर उन्होंने मौके पर ही 5-10 गज की कमी स्वीकार की।
विज्ञापन

आरोप है कि 6 अक्तूबर की सुबह उन्होंने अजय अग्रवाल को फोन किया। बातचीत में प्लॉट की नापजोख का मुद्दा उठने पर वह भड़क गया। लॉयर्स कॉलोनी में रहना भुला देने की धमकी दी। प्लॉट किसी अन्य व्यक्ति को बेचने पर भी धमकाते हुए 3.5 करोड़ रुपये की चौथ मांगी। उन्होंने पुलिस को फोन रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की भी बात कही। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed