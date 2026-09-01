Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:19 AM IST
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धर्म-कर्म
भूमि पूजन- श्री महालक्ष्मी भक्त मंडल की ओर से पांच दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव का भूमि पूजन, हवन व सुंदरकांड पाठ मंदिर परिसर, यमुना तट, बल्केश्वर में सुबह 9 बजे।
फूलबंगला- सुंदरकांड पाठ एवं फूलबंगला, प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर माल रोड, होटल क्लार्क शिराज के पास, शाम 6 बजे।
- फूलबंगला, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर बुर्जी वाला प्रताप नगर, शाम 6:30 बजे।
- सुंदरकांड पाठ एवं फूलबंगला सालासर बालाजी मंदिर, प्रतीक विहार फेज-2 सिकंदरा, शाम 6 बजे।
- सुंदरकांड पाठ एवं फूलबंगला, श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पर दक्षिणांचल विद्युत निगम सिकंदरा, शाम 6 बजे।
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अन्य
समारोह- दीवानी अन्न-जल सेवा का प्रथम स्थापना दिवस समारोह विमल कॉम्प्लेक्स, दीवानी गेट नंबर 4 के सामने दोपहर 1 बजे।
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भूमि पूजन- श्री महालक्ष्मी भक्त मंडल की ओर से पांच दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव का भूमि पूजन, हवन व सुंदरकांड पाठ मंदिर परिसर, यमुना तट, बल्केश्वर में सुबह 9 बजे।
फूलबंगला- सुंदरकांड पाठ एवं फूलबंगला, प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर माल रोड, होटल क्लार्क शिराज के पास, शाम 6 बजे।
- फूलबंगला, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर बुर्जी वाला प्रताप नगर, शाम 6:30 बजे।
- सुंदरकांड पाठ एवं फूलबंगला सालासर बालाजी मंदिर, प्रतीक विहार फेज-2 सिकंदरा, शाम 6 बजे।
- सुंदरकांड पाठ एवं फूलबंगला, श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पर दक्षिणांचल विद्युत निगम सिकंदरा, शाम 6 बजे।
अन्य
समारोह- दीवानी अन्न-जल सेवा का प्रथम स्थापना दिवस समारोह विमल कॉम्प्लेक्स, दीवानी गेट नंबर 4 के सामने दोपहर 1 बजे।