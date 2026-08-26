Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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हवन- पंचवटी महिला मंडल की ओर से श्री शिव महापुराण कथा के विश्राम पर हवन व भंडारा पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी फतेहाबाद रोड सुबह 10:30 बजे।जुलूस- जुलूस-ए-मोहम्मदी हाजी सूफी बुंदन मियां टीला पाय चौकी के पास, दोपहर 2:30 बजे।- ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी की ओर से जश्ने ईद मिलादुन्नबी एवं बारावफात जुलूस, शाहगंज रूई की मंडी, दोपहर 3 बजे।अन्यसंगीत- साहित्य संगीत संगम एवं चेतना इंडिया की ओर से इंद्रधनुष सुरमई संगीत और नाट्य प्रस्तुति, ग्रैंड होटल, सुल्तानपुरा में दोपहर 12 बजे।महोत्सव- कुशवाह क्षत्रिय महिला मंच की ओर से सावन महोत्सव, डी जेल, क्रॉस रोड मॉल कारगिल चौराहा दोपहर 12:30 बजे।काव्यांजलि- तारक सेवा संस्था, अयोध्या शोध संस्थान एवं बयार फाउंडेशन की ओर से तुलसीदास जयंती पखवाड़े के तहत विचार गोष्ठी व काव्यांजलि, होटल विक्रम पैलेस, खंदारी रोड दोपहर 2:30 बजे।भ्रमण- मिस टीन इंटरनेशनल फाइनलिस्ट का ताजमहल भ्रमण, सुबह 10:30 बजे।