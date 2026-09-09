Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:35 AM IST
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धर्म-कर्म
महोत्सव- भगवान श्रीकृष्ण की छठी का महोत्सव श्री हरमिलापी गीता मंदिर सदर भट्टी चौराहा शाम 5 बजे।
उत्सव- कन्हैया की छठी का उत्सव राधा कृष्ण मंदिर पंचवटी कॉलोनी ताजनगरी में शाम 6 बजे।
समारोह- भगवान श्री आदिनाथ जी का छत्र समर्पण समारोह श्री सर्वतोभद्र जिनालय न्यू आदर्श नगर बल्केश्वर, सुबह 9:30 बजे।
स्थापना- वर्षा योग कलश स्थापना एवं संतों के प्रवचन निर्मल सेवा सदन छीपीटोला, सुबह 8 से 10 बजे तक।
कार्यक्रम - कृष्ण की मयूरी राधा रानी सांस्कृतिक कार्यक्रम होटल अवनीश, फतेहाबाद रोड, शाम 4:30 बजे।
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खेल
प्रतियोगिता- जिमनास्टिक्स प्रतियोगिता एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम सदर बाजार में सुबह 10:30 बजे।
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शिक्षा
कार्यक्रम- नवप्रवेशित छात्रों के लिए प्रेरण कार्यक्रम राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस खंदारी फार्म, शाम 3:30 बजे।
समारोह- शिक्षक रत्न सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन आहार रेस्टोरेंट संजय प्लेस दोपहर 12:30 बजे।
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अन्य
श्री रतन चंद जी महाराज का 233वां जन्म जयंती समारोह श्री रत्न मुनि जैन इंटर कॉलेज लोहामंडी में सुबह 11 बजे।
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महोत्सव- भगवान श्रीकृष्ण की छठी का महोत्सव श्री हरमिलापी गीता मंदिर सदर भट्टी चौराहा शाम 5 बजे।
उत्सव- कन्हैया की छठी का उत्सव राधा कृष्ण मंदिर पंचवटी कॉलोनी ताजनगरी में शाम 6 बजे।
समारोह- भगवान श्री आदिनाथ जी का छत्र समर्पण समारोह श्री सर्वतोभद्र जिनालय न्यू आदर्श नगर बल्केश्वर, सुबह 9:30 बजे।
स्थापना- वर्षा योग कलश स्थापना एवं संतों के प्रवचन निर्मल सेवा सदन छीपीटोला, सुबह 8 से 10 बजे तक।
कार्यक्रम - कृष्ण की मयूरी राधा रानी सांस्कृतिक कार्यक्रम होटल अवनीश, फतेहाबाद रोड, शाम 4:30 बजे।
खेल
प्रतियोगिता- जिमनास्टिक्स प्रतियोगिता एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम सदर बाजार में सुबह 10:30 बजे।
शिक्षा
कार्यक्रम- नवप्रवेशित छात्रों के लिए प्रेरण कार्यक्रम राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस खंदारी फार्म, शाम 3:30 बजे।
समारोह- शिक्षक रत्न सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन आहार रेस्टोरेंट संजय प्लेस दोपहर 12:30 बजे।
अन्य
श्री रतन चंद जी महाराज का 233वां जन्म जयंती समारोह श्री रत्न मुनि जैन इंटर कॉलेज लोहामंडी में सुबह 11 बजे।