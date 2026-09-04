Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:49 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:49 AM IST
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धर्म-कर्म
जन्माष्टमी- श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर बुर्जी वाला प्रताप नगर में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में लड्डू गोपाल की ढाई फीट की मूर्ति के दर्शन एवं फूलबंगला का आयोजन रात 7 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भव्य हिंडोला, भजन कीर्तन एवं बर्फ की झांकी मां चामुंडा दुर्गा देवी मंदिर सब्जी मंडी के पास रामबाग, रात 8 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यदुकुल एकता परिषद की ओर से शोभायात्रा, नगला सबला चाैराहा सुबह 9 बजे से।
-श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम पुष्पांजलि हाइट्स केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड, रात 8 बजे।
- ठाकुर श्री श्याम जी महाराजधिराज काजीपाड़ा छीपीटोला में जन्मोत्सव की झांकियां रात 8 बजे से।
- महिला मित्र मंडल ताजगंज की ओर से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भजन संध्या ताजगंज थाने के सामने, झूलेलाल मंदिर ताजगंज, शाम 7 बजे।
- श्री सनातन धर्म सभा शहजादी मंडी में कृष्ण जन्माष्टमी पर शाम 6 बजे झांकियों के दर्शन एवं भजन संध्या व अन्य कार्यक्रम, रात 8 बजे।
- 49वें श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव व धार्मिक झांकियों का प्रदर्शन, नामनेर में शाम 7 बजे से।
- श्री एसएस जैन ट्रस्ट आगरा के तत्वावधान में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर सांस्कृतिक प्रस्तुति महावीर भवन न्यू राजामंडी में सुबह 9 बजे से।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, फूलबंगला एवं भजन संध्या का आयोजन दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर शाम 7 बजे से।
- कमला नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव का आयोजन, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, रात 10 बजे।
- श्री दाउजी महाराज खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन खाटू श्याम मंदिर कटरा जोगीदास ताजगंज, रात 8:30 बजे।
- गोकुलपुरा की ऐतिहासिक गणगाैर दरवाजा के भूमि पूजन का कार्यक्रम श्री गणगाैर दरवाजा गोकुलपुरा सुबह 10 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, अयोध्यानाथ श्री राम मंदिर अर्जुन नगर में रात 8 बजे से।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 108 कलश स्नान एवं दिव्य शृंगार दर्शन, श्री मन: कामेश्वर मठ मंदिर रावतपाड़ा रात 9:30 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर दिव्य शृंगार एवं फूलबंगला दर्शन एवं भजन संध्या श्री खाटू श्याम जी मंदिर जीवनी मंडी रात 9 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर अलाैकिक काली घटा महोत्सव दर्शन श्री प्रेमनिधि मंदिर नाई की मंडी शाम 6 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में फूलबंगला, झांकियां एवं प्रसाद वितरण कावेरी मंदिर कावेरी कुंज कमला नगर रात 8 बजे।
- पांच दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव के तहत फूलबंगला एवं शृंगार खाटू श्याम जी भजन संध्या श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसर बल्केश्वर रात 8:30 बजे।
- राधाकृष्ण महाराज मोहन मंदिर ट्रस्ट की ओर से मोहन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, मोहन मंदिर बाग मुजफ्फर खां सेंट जोंस, रात 8:30 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन लक्ष्मीनारायण मंदिर बंबई वाली बगीची में फूलबंगला एवं पोशाक शृंगार, शाम 5 बजे।
- पालना उत्सव एवं भव्य सजावट, श्री राम जानकी मंदिर रंगमुनि आश्रम राधानगर बल्केश्वर में रात 8 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कमला नगर जोनल सेवा केंद्र पर शाम 6 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, रिजर्व पुलिस लाइन कमिश्नरेट में शाम 6 बजे।
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अन्य
कॉन्फ्रेंस- सिगिकाॅन 2026 की 23वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, फतेहाबाद रोड स्थित होटल जेपी पैलेस एंड कन्वेंशन सेंटर, दोपहर 12 बजे।
विमोचन- सांस्कृतिक संस्था रंगलीला का पोस्टर रिलीज कार्यक्रम, होटल ग्रांड शाम 4 बजे।
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विज्ञापन
जन्माष्टमी- श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर बुर्जी वाला प्रताप नगर में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में लड्डू गोपाल की ढाई फीट की मूर्ति के दर्शन एवं फूलबंगला का आयोजन रात 7 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भव्य हिंडोला, भजन कीर्तन एवं बर्फ की झांकी मां चामुंडा दुर्गा देवी मंदिर सब्जी मंडी के पास रामबाग, रात 8 बजे।
विज्ञापन
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यदुकुल एकता परिषद की ओर से शोभायात्रा, नगला सबला चाैराहा सुबह 9 बजे से।
-श्रीकृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम पुष्पांजलि हाइट्स केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड, रात 8 बजे।
- ठाकुर श्री श्याम जी महाराजधिराज काजीपाड़ा छीपीटोला में जन्मोत्सव की झांकियां रात 8 बजे से।
- महिला मित्र मंडल ताजगंज की ओर से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भजन संध्या ताजगंज थाने के सामने, झूलेलाल मंदिर ताजगंज, शाम 7 बजे।
- श्री सनातन धर्म सभा शहजादी मंडी में कृष्ण जन्माष्टमी पर शाम 6 बजे झांकियों के दर्शन एवं भजन संध्या व अन्य कार्यक्रम, रात 8 बजे।
- 49वें श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव व धार्मिक झांकियों का प्रदर्शन, नामनेर में शाम 7 बजे से।
- श्री एसएस जैन ट्रस्ट आगरा के तत्वावधान में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर सांस्कृतिक प्रस्तुति महावीर भवन न्यू राजामंडी में सुबह 9 बजे से।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, फूलबंगला एवं भजन संध्या का आयोजन दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर शाम 7 बजे से।
- कमला नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव का आयोजन, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, रात 10 बजे।
- श्री दाउजी महाराज खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन खाटू श्याम मंदिर कटरा जोगीदास ताजगंज, रात 8:30 बजे।
- गोकुलपुरा की ऐतिहासिक गणगाैर दरवाजा के भूमि पूजन का कार्यक्रम श्री गणगाैर दरवाजा गोकुलपुरा सुबह 10 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, अयोध्यानाथ श्री राम मंदिर अर्जुन नगर में रात 8 बजे से।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 108 कलश स्नान एवं दिव्य शृंगार दर्शन, श्री मन: कामेश्वर मठ मंदिर रावतपाड़ा रात 9:30 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर दिव्य शृंगार एवं फूलबंगला दर्शन एवं भजन संध्या श्री खाटू श्याम जी मंदिर जीवनी मंडी रात 9 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर अलाैकिक काली घटा महोत्सव दर्शन श्री प्रेमनिधि मंदिर नाई की मंडी शाम 6 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में फूलबंगला, झांकियां एवं प्रसाद वितरण कावेरी मंदिर कावेरी कुंज कमला नगर रात 8 बजे।
- पांच दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव के तहत फूलबंगला एवं शृंगार खाटू श्याम जी भजन संध्या श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसर बल्केश्वर रात 8:30 बजे।
- राधाकृष्ण महाराज मोहन मंदिर ट्रस्ट की ओर से मोहन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, मोहन मंदिर बाग मुजफ्फर खां सेंट जोंस, रात 8:30 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन लक्ष्मीनारायण मंदिर बंबई वाली बगीची में फूलबंगला एवं पोशाक शृंगार, शाम 5 बजे।
- पालना उत्सव एवं भव्य सजावट, श्री राम जानकी मंदिर रंगमुनि आश्रम राधानगर बल्केश्वर में रात 8 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कमला नगर जोनल सेवा केंद्र पर शाम 6 बजे।
- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, रिजर्व पुलिस लाइन कमिश्नरेट में शाम 6 बजे।
अन्य
कॉन्फ्रेंस- सिगिकाॅन 2026 की 23वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, फतेहाबाद रोड स्थित होटल जेपी पैलेस एंड कन्वेंशन सेंटर, दोपहर 12 बजे।
विमोचन- सांस्कृतिक संस्था रंगलीला का पोस्टर रिलीज कार्यक्रम, होटल ग्रांड शाम 4 बजे।