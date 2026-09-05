Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:24 AM IST
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धर्म-कर्म
शोभायात्रा- भव्य श्रीकृष्ण शोभायात्रा, बलराम सेना, श्री परशुराम मंदिर, इंदिरापुरम, सुबह 10 बजे से।
प्रवचन- मंगल वाणी प्रवचन, निर्मल सेवा सदन, छीपीटोला, सुबह 8 से 10 बजे।
विसर्जन- भव्य डोला ज्योति विसर्जन कार्यक्रम, दशहरा घाट, शाम 5 बजे।
नंदोत्सव- श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर से नंदोत्सव का आयोजन, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, कमला नगर, शाम 7 बजे।
प्रस्थान- गायत्री महायज्ञ आयोजन समिति एवं परिजन दो बसों से शक्ति कलश लेने के लिए हरिद्वार के लिए प्रस्थान, वाटरवर्क्स, शाम 4 बजे।
भूमि पूजन- खटीक पाड़ा में श्री बाबा दुर्लभ नाथ महाराज के भूमि पूजन कार्यक्रम, सुबह 11 बजे।
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स्वास्थ्य
गोष्ठी- एसएन मेडिकल काॅलेज में गोष्ठी का आयोजन, सुबह 11 बजे से।
कार्यशाला- सिजिकाॅन 2026 की कार्यशाला, जेपी होटल, सुबह 10 बजे।
कार्यक्रम- डेंटल एसोसिएशन का एडकाॅन कार्यक्रम, डबल ट्री बाय हिल्टन, सुबह 11 बजे।
शिविर- आगरा विकास मंच की ओर से हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण एवं जांच शिविर, 117, जयपुर हाउस, सुबह 9 से 11 बजे।
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अन्य
विमोचन- आगरा इलेक्ट्रिक कान्ट्रैक्टर्स एंड मर्चेंटस एसोसिएशन की ओर से लिए आमंत्रण पत्र का विमोचन, अतिथि वन, वाटरवर्क्स, दोपहर 12:30 बजे।
प्रदर्शन- यूजीसी के संबंध में धरना प्रदर्शन, शहीद स्मारक, सुबह 11 बजे।
विज्ञापन
शोभायात्रा- भव्य श्रीकृष्ण शोभायात्रा, बलराम सेना, श्री परशुराम मंदिर, इंदिरापुरम, सुबह 10 बजे से।
प्रवचन- मंगल वाणी प्रवचन, निर्मल सेवा सदन, छीपीटोला, सुबह 8 से 10 बजे।
विसर्जन- भव्य डोला ज्योति विसर्जन कार्यक्रम, दशहरा घाट, शाम 5 बजे।
नंदोत्सव- श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर से नंदोत्सव का आयोजन, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, कमला नगर, शाम 7 बजे।
प्रस्थान- गायत्री महायज्ञ आयोजन समिति एवं परिजन दो बसों से शक्ति कलश लेने के लिए हरिद्वार के लिए प्रस्थान, वाटरवर्क्स, शाम 4 बजे।
भूमि पूजन- खटीक पाड़ा में श्री बाबा दुर्लभ नाथ महाराज के भूमि पूजन कार्यक्रम, सुबह 11 बजे।
स्वास्थ्य
गोष्ठी- एसएन मेडिकल काॅलेज में गोष्ठी का आयोजन, सुबह 11 बजे से।
कार्यशाला- सिजिकाॅन 2026 की कार्यशाला, जेपी होटल, सुबह 10 बजे।
कार्यक्रम- डेंटल एसोसिएशन का एडकाॅन कार्यक्रम, डबल ट्री बाय हिल्टन, सुबह 11 बजे।
शिविर- आगरा विकास मंच की ओर से हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण एवं जांच शिविर, 117, जयपुर हाउस, सुबह 9 से 11 बजे।
अन्य
विमोचन- आगरा इलेक्ट्रिक कान्ट्रैक्टर्स एंड मर्चेंटस एसोसिएशन की ओर से लिए आमंत्रण पत्र का विमोचन, अतिथि वन, वाटरवर्क्स, दोपहर 12:30 बजे।
प्रदर्शन- यूजीसी के संबंध में धरना प्रदर्शन, शहीद स्मारक, सुबह 11 बजे।