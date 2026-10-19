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नशा मुक्ति केंद्र में मिली वृद्ध की लाश: बाथरूम की खिड़की से लटका हुआ था शव, परिजन ने उठाए माैत पर सवाल

Mon, 19 Oct 2026 11:37 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 19 Oct 2026 11:37 PM IST
सार

आगरा में सिकंदरा क्षेत्र स्थित नशा मुक्ति केंद्र पर वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। माैके पर पुलिस पहुंच गई। परिजन ने माैत पर सवाल उठाए हैं।

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Elderly man dies by suicide by hanging himself at de-addiction center
death demo - फोटो : iStock

विस्तार
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आगरा के थाना सिकंदरा के निखिल पैराडाइज स्थित ओम नशा मुक्ति केंद्र में शनिवार शाम को 72 वर्षीय गांव चौकड़ा, बरहन निवासी धर्मेंद्र सिंह ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्हें पांच महीने पहले भर्ती कराया था। उनका शव बाथरूम की खिड़की से लटका हुआ मिला। 
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। परिजन ने मृत्यु पर केंद्र की सुरक्षा पर सवाल उठाए। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि परिजन ने किसी तरह की शिकायत नहीं की है। घटना की जानकारी पर मृतक के पौत्र सुमित पहुंचे थे। उन्होंने पंचनामा भरने की कार्रवाई की। उधर, गांव गांव चाैकड़ा निवासी मृतक के भतीजे गजेंद्र सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से जांच की मांग की है।
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