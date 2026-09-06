Agra News: बाइक को टक्कर मारकर पलटा ई-रिक्शा, छह घायल

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शनिवार सुबह राजाखेड़ा की ओर से यात्रियों को लेकर ई-रिक्शा पिनाहट की ओर आ रहा था। सावनदास पुरा के पास चालक ने सड़क किनारे खड़े वाहन को बचाने का प्रयास किया। इसी दौरान ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सामने से आ रही बाइक को टक्कर मारकर सड़क पर पलट गया। दुर्घटना में मोदीपुरा निवासी शिवराम (26) पुत्र श्यामवीर और उसके जीजा छोटेलाल घायल हो गए। वहीं ई-रिक्शा सवार बीच का पुरा निवासी सुनीता पत्नी धनीराम, गीता देवी (40), गुड़िया देवी (45) और छह वर्षीय राधिका घायल हो गईं। राहगीरों ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद शिवराम, छोटेलाल, गुड़िया और संगीता को आगरा के एसएन हाॅस्पिटल रेफर कर दिया।वहीं, थाना राजाखेड़ा क्षेत्र निवासी भानु पुत्र रोशन सिंह शनिवार सुबह किसी काम से बाइक पर पिनाहट आ रहा था। विप्रावली तिकोनिया के पासबाइक अनियंत्रित होकर गाय से टकरा गई। भानु घायल हो गया। बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। राहगीरों ने घायल को सीएचसी पिनाहट पहुंचाया।