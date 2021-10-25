Agra News: दशहरा शोभायात्रा आज, ऐन वक्त पर होंगे काम

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खातीपाड़ा स्थित प्राचीन श्री रामचंद्र जी महाराज मंदिर से सेंट जोंस चौराहा स्थित वैश्य हॉस्टल परिसर तक दशहरा शोभायात्रा निकाली जाएगी। यह शोभायात्रा जटपुरा, न्यू राजा मंडी कॉलोनी, तोता का ताल, आलमगंज रोड, लोहामंडी चौराहे से होकर निकलेगी।अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार सोमवार को रामनवमी पर मंदिर पहुंचे, जहां से उन्होंने पूरे मार्ग का पार्षदों के साथ निरीक्षण किया। पार्षदों ने सड़क के गड्ढों के साथ क्षतिग्रस्त पुलिया, स्ट्रीट लाइटें, सफाई व्यवस्था से संबंधित शिकायतें की।अपर नगर आयुक्त ने बताया कि सड़कों के गड्ढे भरने का काम लगभग हो चुका है। अन्य काम मंगलवार दोपहर तक पूरे कर दिए जाएंगे। इस दौरान पार्षद हेमंत प्रजापति, शरद चौहान, विक्रांत कुशवाहा, अमित सिंह पटेल, क्षेत्रीय निवासी संतोष अग्रवाल, अरिहंत जैन, हर्ष गुप्ता आदि मौजूद रहे।