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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   During the rainy season, water accumulates along the state highway at Bhadrauli.

Agra News: बारिश में स्टेट हाईवे किनारे पर भदरौली में भर जाता है पानी

Thu, 17 Sep 2026 02:01 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:01 AM IST
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During the rainy season, water accumulates along the state highway at Bhadrauli.
बाह: भदरौली में स्टेट हाइवे के किनारे पर भरा बारिश का पानी
बाह। भदरौली में स्टेट हाईवे किनारे से लेकर माता मंदिर मार्ग तक जलभराव ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुक्रवार को लगने वाले माता के मेले से पहले जलभराव की समस्या से मुक्ति दिलाने की मांग उठी है।
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आगरा इटावा स्टेट हाईवे स्थित भदरौली कस्बे में बारिश के बाद सड़क किनारे पर पानी भर जाता है। कभी कभी घरों तक बारिश का पानी पहुंच जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क पर जलभराव के चलते पैदल राहगीर से लेकर दो पहिया वाहन चालक तक फिसल कर गिरकर चुटैल हो जाते हैं। बारिश के जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए नाली आदि की व्यवस्था के साथ ही क्षतिग्रस्त हुई सड़क की मरम्मत की मांग उठी है। इधर कल (शुक्रवार) को भदरौली में भगवती देवी का मेला लगेगा। मेला की तैयारियों के बीच माता मंदिर मार्ग पर जल भराव से मुक्ति दिलाने की मांग समाजसेवी जितेंद्र पिप्पल ने उठाई है।
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जलभराव की समस्या संज्ञान में नहीं है। स्थलीय निरीक्षण कराकर जल भराव मिलने पर पानी की निकासी एवं समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाया जाएगा। - नीरज तिवारी, खंड विकास अधिकारी बाह
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