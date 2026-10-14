Agra News: राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की दो स्पर्धाओं के लिए डॉ. हिमालय ने किया क्वालिफाई

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इससे पहले वह 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी, भोपाल में 5 से 22 अक्तूबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में डॉ. हिमालय सिंह ने 50 मीटर फ्री पिस्टल में 300 में से 255 अंक हासिल किए। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग स्कोर 248 अंक था। विज्ञापन

डॉ. हिमालय सिंह ने बताया कि अब दिसंबर में होने वाली 69वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 10 मीटर और 50 मीटर पिस्टल स्पर्धाओं में प्रतिभाग करेंगे। उनकी उपलब्धि पर खेलप्रेमियों ने प्रसन्नता जताते हुए शुभकामनाएं दीं। इससे पहले वह 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी, भोपाल में 5 से 22 अक्तूबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में डॉ. हिमालय सिंह ने 50 मीटर फ्री पिस्टल में 300 में से 255 अंक हासिल किए। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग स्कोर 248 अंक था।डॉ. हिमालय सिंह ने बताया कि अब दिसंबर में होने वाली 69वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 10 मीटर और 50 मीटर पिस्टल स्पर्धाओं में प्रतिभाग करेंगे। उनकी उपलब्धि पर खेलप्रेमियों ने प्रसन्नता जताते हुए शुभकामनाएं दीं।

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आगरा। चिकित्सा के साथ निशानेबाजी में भी ताजनगरी के डॉ. हिमालय सिंह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. हिमालय ने भोपाल में चल रही इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर फ्री पिस्टल स्पर्धा में सटीक निशाना लगाकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया।