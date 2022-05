{"_id":"628fb8c79ce2ef6c78428dc0","slug":"dr-bhimrao-ambedkar-university-cctv-cameras-getting-closed-during-the-examination","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra University: परीक्षा के दौरान बंद मिल रहे सीसीटीवी कैमरे, नोटिस देकर मांगा गया जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 27 May 2022 07:32 AM IST