Agra News: पेंशनरों के लिए तहसीलों में लगेंगे डीएलसी शिविर

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भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस माह राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान चला रहा है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि पेंशनर स्मार्टफोन के प्ले स्टोर से आधार फेस आईडी और जीवन प्रमाणपत्र एप इंस्टॉल कर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये घर बैठे अपना प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।मुख्य कोषाधिकारी वरुण खरे ने बताया कि एत्मादपुर में 13, बाह में 15, किरावली में 17, खेरागढ़ में 19 और फतेहाबाद में 21 नवंबर को शिविर लगाए जाएंगे। शिविर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक आयोजित होंगे। इस दौरान कोषागार टीम पेंशनरों को ऑनलाइन प्रक्रिया में मदद करेगी।