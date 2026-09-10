Agra News: डिजिटल एक्सरे मशीन खराब, आधे बिना जांच लौटे

जिला अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन खराब हो गई है। ऐसे में पोर्टेबल मशीन से ही एक्सरे हो पा रहे हैं। इससे आधे मरीज बिना जांच के लौट गए हैं। बृहस्पतिवार को परेशानी और बढ़ेगी, हज यात्रा के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना शुरू होगा।जिला अस्पताल में रोजाना 200-250 मरीजों के एक्सरे होते हैं। डिजिटल एक्सरे मशीन खराब होने के कारण पोर्टेबल का सहारा लिया जा रहा है। इससे आधे मरीजों के ही एक्सरे हो पा रहे हैं, बाकी को अगले दिन की तारीख दी जा रही है। इससे मरीजों को परेशानी हो रही है। देवरी रोड निवासी दिनेश चंद ने बताया कि पिताजी का पैर फिसल गया था। हड्डी रोग विभाग में दिखाया तो एक्सरे लिखने की कहा, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि अभी मशीन खराब है। दवा ले लो, एक-दो दिन बाद एक्सरे करा लेना। बृहस्पतिवार से हज यात्रा के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बनने हैं, इसमें भी एक्सरे की जरूरत पड़ती है। इससे जांच का दबाव और बढ़ जाएगी। प्रमुख अधीक्षक डॉ. सुनीता राठौर का कहना है कि डिजिटल एक्सरे मशीन को ठीक कराने के लिए संबंधित कंपनी से बोल दिया है। अभी पोर्टेबल मशीन से एक्सरे हो रहे हैं। हज यात्रा के लिए लोगों के सामान्य एक्सरे मशीन की व्यवस्था की जा रही है।